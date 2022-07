Cibo: la band torinese raddoppia con Muzik Volume 2, il nuovo album

I Cibo riprendono da dove avevano lasciato pochi mesi fa, con una manciata di canzoni fresche fresche di studio, al quale avevano dato il titolo “Muzik”. Il disco era accompagnato da un significativo “sottotitolo”, ossia “Volume 1”, mettendo le mani avanti e facendo sapere che non sarebbe affatto finita lì.



Di fatti, i quattro torinesi sono stati di parola. È uscito il tanto atteso “Volume 2”, una raccolta di cinque brani che completano la saga di “Muzik”, sempre con lo stesso spirito e approccio che ha caratterizzato i Cibo in tutti questi anni, sin dagli inizi, ma con qualche differenza rispetto alla prima metà, a rendere tutto più interessante.



ASCOLTA MUZIK VOL 2:

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mGSp81j4KXx_1wJfRxUmWSMse5kXGHgfE



La band commenta:

“In questa seconda metà del disco Muzik esprimiamo la parte più melodica che avevamo in serbo, pur mantenendo la vena punk che ci ha sempre contraddistinti.

Ad eccezione di “Muzik”, che dà il titolo a tutto l’album, tutti gli altri pezzi di questo Vol. 2 sono stati registrati in presa diretta per avvicinare il sound del disco a quello più diretto del live.