SIBERIAN MEAT GRINDER: Join The Bear Cult

I Siberian Meat Grinder tornano all’attacco in grande stile con Join The Bear Cult, album uscito lo scorso 22 Aprile per l’etichetta Destiny Records. Il singolo in anteprima che ha preannunciato tale uscita è Into the Grinder, prima traccia dell’album. Le parole in questo caso sembrano superflue dato che la band russa ha mantenuto inalterate potenza e originalità, evolvendosi sempre in meglio.

Ho avuto occasione di vederli live un paio di volte, a Roma e a Londra al New Cross Inn e ho trovato il loro live di una forza unica, non solo dal punto di vista dello show, che si presenta molto originale (ricordo ancora la maschera da orso), ma anche impeccabile dal punto di vista musicale. La capacità di far convergere generi diversi (Crossover Thrash, Power Metal, Hardcore-Punk, Rap, Black e Doom-Metal) in un modo così preciso da creare una perfetta sinergia ed equilibrio tra di loro, nonostante le differenze, li rende unici.

Ma torniamo all’album.

12 tracce per un totale di 40 minuti circa. Il loro stile è inconfondibile; le canzoni si susseguono con una potenza inaudita, cori travolgenti, batteria martellante e assoli precisi. Mi hanno colpito particolarmente i brani Arise, dai toni più Hardcore e Thrash con una batteria impetuosa sin dall’inizio; l’assolo iniziale di For the Cult 2022, con un intro un po’ più lungo che sprigiona una forza senza eguali. Ho trovato molto coinvolgenti anche i riff e i cori di Hammer Of The Ghetto Tsar, l’ottava traccia. Molto interessante e originale la scelta di cantare in russo nelle ultime due canzoni, One More Step e Flame in the Heart, brano acustico che chiude in bellezza l’album.

Non esiste, a mio parere, una traccia che sia migliore delle altre in questo album. Ogni canzone è originale a modo suo e merita l’ascolto. Complimenti ai SMG che non ne sbagliano una e si riconfermano una delle migliori band attive della scena underground!

TRACKLIST:

01. Into The Grinder

02. Not Today

03. Arise

04. Fire It Up

05. One United Family

06. For The Cult 2022

07. Bear Cult Is Real

08. Hammer Of The Ghetto Tsar

09. Mother Bear

10. Immolate Them All

11. One More Step (Russian Version)

12. Flame In The Heart (Acoustic)