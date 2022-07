PUNK ROCK RADUNO 5: fuori la compilation

E’ ufficialmente iniziato il countdown per la quinta edizione del Punk Rock Raduno.

Il festival, arrivato alla sua quinta edizione (settima se contiamo anche le due edizioni Wors Raduno) si terrà dal 14 al 17 luglio all’Edoné di Bergamo con nomi di spicco del panorama punk mondiale come Methadones, Chixdiggit, Dan Vapid & The Cheats, Peawees, Bull Brigade, Huntingtons, Beatnik Termites e moltissimi altri.

Come da tradizione è uscita la compilation annuale del Punk Rock Raduno: ogni band ha donato un pezzo che è stato inciso su Lp e che potremo tutti trovare durante la quattro giorni bergamasca.

Prima di far girare il vinile sui nostri piatti, possiamo ascoltare e acquistare digitalmente la compilation on-line a questo link:

Punk Rock Raduno Vol. 5 (sten.to)