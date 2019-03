Mud and Rain: vinci cd e t-shirt!

In occasione dell’uscita del nuovo disco “Mud and Rain” di Matteo Caldari (7Years, Seed’n’feed) partecipa al concorso per vincere una copia e una t-shirt!

“Mud and Rain” è il nuovo disco di Matteo Caldari (7Years, Seed’n’feed) in uscita il 15 Marzo 2019 per Inconsapevole Records. Registrato, mixato e prodotto da Alessio Carli, l’album contiene 12 tracce che spaziano dal folk all’elettronica, dal punk rock al cantautorato americano. Due brani vedono la partecipazione di ospiti stranieri quali Chad Price (All, A Vulture Wake) e Jeff Caudill (Gameface). “Mud and Rain”, titolo di un brano che da il titolo anche al disco, è dedicata alla città di Livorno che è stata vittima di un alluvione nel Settembre 2017. L’album è disponibile in formato cd e su tutti gli stores digitali.

