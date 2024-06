I membri dei SEX PISTOLS Paul Cook, Glen Matlock e Steve Jones il 13 e 14 agosto 2024 terranno due concerti alla Bush Hall di Londra con alla voce Frank Carter.

Nei due show il gruppo eseguirà l’album classico “Never Mind The Bollocks” per intero.

Il ricavato verrà donato allo storico locale londinese per garantirne la sopravvivenza in un periodo in cui sta affrontando problemi economici.