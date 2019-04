Il libro su Tony Sly verrà tradotto in italiano da Daniele Ridolfi

Tony sly, no use for a name, tony’s butterflies, libro, traduziion

Il libro Tony’s Butterflies, incentrato sulla figura di Tony Sly, il compianto cantante e chitarrista dei No Use For A Name morto nel 2012, verrà tradotto in italiano da Daniele Ridolfi, ex bassista del gruppo punk Mannaja e ora cantautore.

Il libro, scritto da C. Fulsty e pubblicato in self publishing in America, è una favola illustrata su due piccole farfalle, Fiona e Keira, che giocano a nascondino col loro papà, Tony. La storia prende ispirazione da alcune canzoni di Tony Sly, su tutte Keira e For Fiona.

I proventi andranno alla Fondazione Tony Sly Music For Children, che si occupa di finanziare attività musicali per bambini, in memoria di Tony.

Sono ancora da definire data e modalità di pubblicazione, intanto aspettiamo e ringraziamo Raid per questa bella notizia.