Disponibile “QUALCHE ROTELLA FUORI POSTO” di Mattia Bernardini

È disponibile da qualche giorno per l’acquisto “QUALCHE ROTELLA FUORI POSTO”, il libro di Mattia Bernardini (Manovalanza ed NH3, you know?), libro che molto probabilmente divorerò nei prossimi giorni e del quale vi racconterò qualcosa strada facendo, intanto eccovi qualche info utile:



Titolo: Qualche rotella fuori posto

Autore: Mattia Bernardini

Genere: Narrativa contemporanea

Collana: Intrecci

Formato 203 x 133, 260 pagine

ISBN edizione cartacea: 9788833467863

ISBN edizione eBook: 9788833467870



«Che succede se finisce in pareggio?» domanda Beppe.

Io e Franco lo fissiamo sbalorditi. Ma che sta dicendo?

«Non esiste il pareggio, Beppe. Non è proprio contemplato.»

«Assolutamente» confermo io.

«Ma scusa, allora continuate in eterno?»

«Finché uno dei due non si arrende, o muore.»



Tra le lezioni all’Università e le sfide al limite dell’assurdo con il suo migliore amico, la vita di Roberto corre veloce e fuori controllo. L’unico posto in cui il tempo sembra davvero fermarsi è allo skatepark, dove le sole cose che contano per lui sono la tavola sotto ai piedi e la voglia di evadere. Con Qualche rotella fuori posto l’autore ci catapulta nel mondo dello skateboard, in un viaggio che ha il sapore dei vent’anni e il suono del punk rock più autentico.



Altre info utili:

La storia narra le vicende di Roberto, skater ribelle e studente di Letteratura russa, e di una sfida assurda con il suo amico Franco, che riguarda l’approccio con le ragazze… In un modo molto particolare!

L’intento principale del libro è quello di parlare di Skateboard, mostrando questo universo così come era vissuto in Italia nei primi anni duemila. Una visione interna, intima di questo sport e sottocultura importantissima, in una veste che molti forse ignorano. Nonostante l’obiettivo sia intrattenere senza andare troppo in profondità, vengono trattati anche temi attuali come emarginazione, lotte studentesche, disagi giovanili e soprattutto musica underground e alternativa. La colonna sonora del libro è stata pensata per essere apprezzata da un ampio pubblico (i riferimenti più presenti sono quelli ai Rage Against the Machine e ai No Doubt), tuttavia il ruolo più importante è giocato dalla musica punk primi anni duemila, come ad Lagwagon e No Use For A Name.



Mattia Bernardini – Musicista punk, scrittore emergente



Il libro si trova sia cartaceo che ebook in tutti gli store online, e nel sito dell’editore Ali Ribelli: