Il 16 maggio non è un giorno qualunque per i Lagwagon e per i loro fans: la celeberrima canzone contenuta in “Let’s Talk About Feelings” è diventata un vero e proprio inno e, visto il momento, la punk band californiana ha deciso di organizzare un live stream proprio la sera del May 16th.

La band si esibirà dal Great American Music Hall di San Francisco.

Tutti i dettagli qui: Lagwagon’s Live Stream Concert May 16, 2021 | Bandsintown