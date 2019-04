PUNK ROCK RADUNO 4: DEROZER e i 20 anni di “Alla nostra età”

Dopo Pansy Division, The Copyrights, Kepi Ghoulie, Dan Vapid & The Cheats, McRackins, The Creeps, The Yum Yums, Airbag, DeeCracks, The Ponches, Senzabenza, Murderburgers, I Like Allie, Kurt Baker Combo, Flamingo Nosebleed, The Ferrets, Nimrods, Sweatpants Party, 7Years, The Livermores, Red Car Burns, Gli Ignoranti, The Reekys e Werecats, mancava un solo nome per la quarta edizione del Punk Rock Raduno. In esclusiva per punkadeka eccovelo: DEROZER.

La seminale punk rock band vicentina festeggerà sul palco dell’Edoné di Bergamo i suoi primi 30 anni di attività e celebrerà i 20 anni dell’album più rappresentativo: “Alla nostra età” che verrà suonato nella sua interezza (per l’occasione sarà disponibile una ristampa ri-masterizzata del disco).

Chi altro poteva aggiungersi alla line up della festa punk rock dell’estate 2019 se non Seby e compagni?

Ci vediamo tutti al Punk Rock Raduno dall’11 al 14 Luglio prossimi!