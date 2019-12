Skeletons In The Closet a Natale per i Viboras!

I Viboras avvereranno due sogni un un colpo solo, un’uscita natalizia e un album di cover. Il titolo sarà “Skeletons In The Closet” e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il 25 di dicembre.

Perché scheletri nell’armadio? Si tratta di canzoni “non necessariamente punk” che i membri della band hanno tenuto chiuse nella confort zone dei loro gusti segreti, quindi perché non registrarle? Una degna chiusura di un anno particolarmente prolifico per le Vipere Lombarde.

Track list:

Action The Sweet

Valvonauta Verdena

Song 2 Blur

Rain The Cult

Monday I’ll Be back Crummy Stuff

Kiss Me Deadly Lita Ford

I love it Icona Pop