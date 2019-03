SCHOOL DAMAGE: Hello, Cruel World

Decima uscita per la nostrana I Buy Records.

L’etichetta milanese ci presenta “Hello, Cruel World” dei canadesi School Damage (Rad Girlfriend Records, Brain Candy).

L’album si forma di 12 pezzi punk rock 4/4 tirati come nella migliore tradizione ramonescore, termine che aborro ma che va tanto di moda.

Sin dai primissimi pezzi si nota quella che sarà la via che i School Damage vogliono percorrere: Bastard Case, I Don’t Like What I’ve Become e Thin Skin sono in chiarissimo stile Screeching Weasel (ma mai quanto I Seen You in The Obits, con quell’assolo tipico della band di Ben Weasel).

C’è spazio anche per il Queers-style con Your Generation, ma a farla da padrona è il 4/4 veloce e tagliente che continua in pezzi come We’re Dying Dudes. Ma gli School Damage sanno anche essere cattivi e lo dimostrano in After The Green Rush, dall’intro molto Misfits era Michael Graves e dalla struttura quasi hc (Night Birds su tutti) e la successiva Six Degrees of Kevin Birger, che, per citare bands europee, fa venire in mente i belgi Priceduifkes.

Disco molto interessante quello degli School Damage, consigliatissimo.

Tracklist:

Bastard Case

I Don’t Like What I’ve Become

Thin Skin

Your Generation

I Seen You In The Obits

We’re Dying Dudes

After The Green Rush

Six Degrees of Kevin Birger

Stranger Fruit

Bad Moon Rising

You Remind Me

Foreign Policy