THE MANGES FEATURING GIUDA: “Tootsie Rolls” 7″

The Manges e Giuda rappresentano un’accoppiata vincente già ascoltata in “Punk Rock Addio”, ultimo album della seminale punk rock band spezzina, uscito lo scorso anno per Striped Music e prodotto da Lorenzo Moretti (cantante/chitarrista dei Giuda) e Danilo Silvestri (qui la nostra recensione: THE MANGES: “Punk Rock Addio” – Punkadeka – Punk web Magazine).

Il 45 giri “Tootsie Rolls” vede un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra le due bands e contiene due versioni della suddetta traccia presente in “Punk Rock Addio”: il lato A suona la Tootsie Rolls già conosciuta, mentre il lato B si forma di un featuring tra Manges e Giuda che aggiunge quel tocco glam rock al punk’n’roll dell’ originale, il tutto impreziosito da un bel duetto tra Andrea Manges e Lorenzo Giuda.

Se a tutto ciò aggiungiamo il vinile rosso e l’etichetta per la quale è uscito questo split sui generis, la storica Damaged Goods Records, la risposta è una e una soltanto: da avere assolutamente.



Tracklist:



Lato A:

Tootsie Rolls

Lato B:

Tootsie Rolls (Part II)