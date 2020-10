THE MANGES: “Punk Rock Addio”

Lo scorso 25 Settembre è uscito per Striped Records “Punk Rock Addio”, il quinto album da studio dai veterani del punk rock italico The Manges: già dalle primissime anticipazioni ero sicuro che sarei stato davanti ad un grande disco e le attese non sono affatto state deluse.

“Punk Rock Addio” si forma di 12 pezzi di quel punk rock al quale il quartetto spezzino ci ha da anni abituato e per anni deliziato. Si comincia con Next To Zero (del quale è stato girato un video già passato sul nostro sito) e si termina con Off My Tree, passando per tutta una serie di tracce che considero delle vere e proprie gemme del punk rock italiano: su tutte Vietnam Addio, dalle sonorità non distanti dai Lillingtons e dai loro suoni cupi e parti di chitarra semplici e immediate, Paninaro, una delle poche tracce nelle quali i bpm rallentano ma non rallenta l’efficacia e la melodia, la mia preferita Chinese Dragons, il cui ritornello si stampa sin da subito nella mente dell’ascoltatore, North Korea e L.E.N.D.O.R.M.I.N, schegge in 4/4 nelle quali Manuel dà il meglio di sé dietro le pelli. Degna di menzione quella Tootsie Rolls nella quale i Manges invadono prepotentemente il terreno del glam rock mantenendo però la loro natura e sancendo un’ottima collaborazione con Lorenzo Moretti (Giuda, band che il glam punk lo ha portato sino sui palchi del Punk Rock Bowling di Las Vegas) e Danilo Silvestri.

Ottimi gli arrangiamenti di tastiera qua e la per un album che considero il vero erede di “Go Down”, senza nulla togliere a quel capolavoro intitolato “Bad Juju” e “All is Well”.

Tracklist:

Next To Zero

Vietnam Addio

Endless Detention

Paninaro

Ice Capades

Chinese Dragons

Viper Room

Tootsie Rolls

North Korea

Take It On The Chin

L.E.N.D.O.R.M.I.N.

Off My Tree