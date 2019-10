GRADE 2: video di “Tired of it”

Tired of it è il titolo del secondo estratto dal nuovo album dei Grade 2 “Graveyard Island” che uscirà il prossimo 11 Ottobre per Hellcat Records.

La street punk band inglese è attiva da pochi anni e la firma per l’etichetta di Tim Armstrong non può che far passare i Grade 2 dalla porta principale del punk rock.

Ascoltate il pezzo qui sotto.