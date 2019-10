Notte da eroi Punk al circolo Svolta di Rozzano con The Boys! MiDecay, Totally Against e Satan Industries riportano in Italia la storica band inglese che a metà degli anni ’70 ha dato vita a quello che oggi chiamiamo PUNK, prima di loro Lester Greenowsky, Suicide Generation e LDV (ex La Dolce Vita), si inizia presto e si finisce presto, VENITE PRESTO!

