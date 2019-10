Gran bella notizia per tutti noi amanti del punk rock: tornano gli Tsunami Bomb.

La punk rock band californiana, ferma dal 2005, se ne uscirà con un nuovo album intitolato “The Spine That Binds” il prossimo 8 Novembre e ad occuparsi dell’uscita sarà la Alternative Tentacles di Jello Biafra dei Dead Kennedys e dei Guantanamo School of Medicine.

Qui sotto il primo singolo estratto The Hathors.