I Pulley hanno annunciato che il prossimo 24 settembre uscirà “Encore”, una compilation in doppio LP che include i due Ep “Time Insensitive Material” (2009) e “The Long and Short of It” (2011) più 7 tracce live.

Il doppio Lp è già in pre-ordine sul sito della SBAM Records, disponibile in tre differenti colori.

PULLEY / Encore (Double LP) ?? SBÄM Shop (sbam.rocks)