Con un recente post su Instagram, Jordan Burns (ex chitarrista dei californiani Strung Out) ha annunciato la creazione di una nuova band che inizierà a produrre musica quest’anno.

Jordan Burns è stato il batterista degli Strung Out per 25 anni, suonando in tutti gli album della punk band californiana, da “Another Day in Paradise” a “Transmission.Alpha.Deta.”. Jordan ha suonato anche nei primi 3 album da studio dei Pulley.

Non ci resta che aspettare ulteriori news.