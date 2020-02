PATH: a marzo fuori “Small Town Boy” per T.A.C. records

Trapela qualche altro piccolo dettaglia dalla T.A.C. Records (leggetevi questa bella intervista da parte degli amici di Irritate People!!!), ovvero la tracklist, la bella copertina dallo stile sovietico ed un estratto del racconto che accompagnerà le 4 tracce del disco, chi ha prodotto il disco mi ha già detto che è bellissimo ed emozionante ed io ho già l’hype a livello super sayan, attendiamo fiduciosi buone nuove dai due laghi e vi consiglio, se disgraziatamente ancora non conoscete Path, a comprarvi la sua discografia, non ve ne pentirete. Come disse qualcuno “si può fare punk anche col pile”.

Siamo felicissimi di annunciare che a marzo uscirà Small Town Boy, il nuovo disco di Path, con la consueta collaborazione di Folk Beat Vendetta.

Quattro canzoni in bilico fra folk e northern soul, e un racconto di 40 pagine scritto di suo pugno, l’uno colonna sonora e integrazione dell’altro.

Mentre aspettiamo la data ufficiale di uscita, le date e altre sorprese, ecco la copertina, la tracklist e uno stralcio del racconto.

Per info e prenotazioni tacrecordslecco@gmail.com

Tracklist:

1 – Cinque minuti di rivoluzione

2 – Il buio oltre la ferrovia

3 – Confondo le mie impronte nella neve

4 – Gli indifferenti

«Comunque parlavamo proprio di questo. La partenza è per stasera, non si può più aspettare, hai ragione tu Alfrè.»

Tirò un lembo dei pantaloni strappati durante il parapiglia, me lo fece vedere bene, portando il mio sguardo a fissare la scucitura, poi un sospiro e disse tutto d’un fiato, sottovoce

«Vattene a fanculo.»

Ed in tre secondi era fuori dalla mia vista, con Alfredo che le sgambettava accanto; scomparvero in una traversa del corso, lasciandomi a guardarmi intorno tra i cani a passeggio ed i ragazzini urlanti.

Pochi secondi dopo il cellulare vibrò due volte nella mia tasca.

Stasera alle 21:30 alla stazione, è l’ultima occasione che hai.