ATARASSIA GRöP: il tour dei 30 anni

Era in questi giorni del 2022 che gli ATARASSIA GRöP annunciavano un prossimo Tour per festeggiare insieme i loro 30 Anni di Gite Enogastronomiche in giro…Oggi lanciano questo video che condensa quello che è successo in questo 2023. Un anno intenso e pieno di emozioni, senza dimenticare i Compagni di Viaggio e con L’Ivan sempre e per sempre presente…ma ecco qui dalla voce della Band:

‘Pochissimi concerti, solo nei posti del cuore per festeggiare i nostri 30 anni. Il tempo passa ma le amicizie restano. Restiamo noi, restate voi. I Gröp vi vogliono bene. Ci rivediamo nel 2053. (grazie al nostro Jimmy per aver provato a condensare tutto in un videino di pochi minuti!).

SIAMO SEMPRE INSIEME A VOI!”

Noi aggiunguamo che ‘Il futuro non è scritto’ e confidiamo di rivederli presto

https://youtu.be/RdzyNj4TlD4