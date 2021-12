Il 22 aprile 2022 uscirà “Missing Empathy”, il nuovo album dei 7Years, melodic hardcore band di Livorno.

Il nuovo lavoro dei 7Years sarà disponibile in cd formato digipack e in LP edizione limitata ed uscirà per Bearded Punk Records, Inconsapevole Records, Morning Wood Records e NoReason Records.

L’ultimo lavoro dei 7Years, “Lifetime”, è datato 2017 (qui la nostra recensione: 7YEARS: Lifetime – Punkadeka – Punk web Magazine).