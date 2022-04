MEAT FOR DOGS vs ACROSS: Split in uscita a Maggio per Overdrive Records

Uscirà a maggio 2022 per Overdrive Records lo Split fra le band calabresi Meat For Dogs e Across. Dopo diversi mesi di attese e posticipi dovuti alla situazione pandemica e all’impossibilità di suonare dal vivo, è finalmente in dirittura d’arrivo l’uscita di quello che, più che un semplice disco Split, è il sigillo di un’amicizia ultradecennale che lega i componenti delle due band sopra e sotto i palchi del Punk Rock e Hardcore italiano.

Quattro brani, due a gruppo, di cui un inedito e una cover dell’altra band – un po’ sullo stile delle rinomate Split Series della BYO Records – andranno a riempire le due facciate di un vinile 12” colorato in edizione limitata a 300 copie con poster e digital download inclusi. Il tutto grazie all’impegno e al lavoro di Overdrive Records che, nella seconda metà del 2021, si era già occupata della ristampa in vinile de “Il Grande Bluff” dei Meat For Dogs in occasione del ventennale dell’album. Ad anticipare lo Split, lo scorso 9 aprile è uscito in anteprima su Punkadeka Web Magazine il video di “Brucia”, inedito dei Meat For Dogs ispirato ai fatti di Minneapolis e all’omicidio di George Floyd, girato dalla giovane Virginia Aloia.

A coronare l’uscita non poteva mancare il “tocco d’artista” di Lucio Parrillo, artista e fumettista catanzarese di fama internazionale anche grazie alle sue collaborazioni con Marvel e DC Comics, che negli anni ha illustrato le copertine di tutti gli album dei Meat For Dogs diventandone un tratto caratteristico. Anche per questo lavoro, le band hanno voluto affidarsi a lui, che ha curato i disegni di fronte e retro della copertina riproducendo, uno per uno, tutti e nove i membri delle band con dovizia di dettagli.

Restate dunque sintonizzati sul sito di Overdrive Records e sui canali social di Meat For Dogs e Across per l’uscita dello Split in vinile e, nel frattempo, non perdetevi i concerti di presentazione che le due band faranno per tutto il corso del mese di maggio. Ecco le date e i posti dove poterli andare ad ascoltare:

ACROSS:

06/05 @ CSA nEXt Emerson (Firenze)

07/05 @ Lucrezia Social Bar (Genova)

08/05 @ TBA (Bologna/Modena)

14/05 @ Auditorium Popolare (Cosenza)

MEAT FOR DOGS:

26/05 @ Lucrezia Social Bar (Genova)

27/05 @ Bloom (Mezzago, MB)

28/05 @ Festintenda (Mortegliano, UD)