Split in 7″ tra SLOPPY SECONDS e QUEERS

Gli Sloppy Seconds hanno annunciato la futura uscita di uno split in 7″ coi leggendari Queers.

Il 45 giri vedrà la punk rock band di Indianapolis protagonista con la cover degli Sweet Action (pezzo già presente nell’ultimo album “Endless Bummer”), mentre Joe King e soci proporranno un’oscura cover di Julie Don’t Live Here Anymore degli Electric Light Orchestra.

Il 7″ uscirà per Failure Records and Tapes.