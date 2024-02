COOL KIDS MUSIC presenta: ELEPHANT BRAIN live al Fabrik di Cagliari!

SABATO 4 MAGGIO, PER LA PRIMA VOLTA IN SARDEGNA, GLI ELEPHANT BRAIN A CAGLIARI.



Il 4 maggio, sbarcano a Cagliari gli Elephant Brain. La band perugina, salirà per la prima volta sul palco del Fabrik, lo storico live club di Via Mameli 216. A partire dalle 21:30 a scaldare i motori ci penseranno due band locali che non hanno certo bisogno di presentazioni: i Quercia, freschi della loro ultima uscita, un LP autoprodotto e indipendente, dal titolo ‘Dove si muore davvero’, che proporranno un electroacustic special live set, e LaManoDestra, progetto del compositore Mauro Frau, anche lui con il suo nuovo Ep dal titolo “CanzoniGiuste”, 7 brani che affrontano un breve

viaggio introspettivo tra riflessioni, ricordi e rinascite.

I biglietti sono disponibili in prevendita o online all’indirizzo https://www.coolkidsmusic.it/elephant-brain/ a 15€.

Alla porta il prezzo del biglietto sarà di 20€.

Sarà possibile acquistare le prevendite nei seguenti punti vendita:

• FABRIK – via Mameli, 216 Cagliari

• OF(F) BAR POPOLARE – via E. D’Arborea, 3 Cagliari

• BODIE ART VOL. 2 – via San Giovanni, 254 Cagliari

• PESOLO STRUMENTI MUSICALI – viale Monastir, 104 Cagliari

Gli Elephant Brain sono Vincenzo Garofalo, Andrea Mancini, Emilio Balducci, Roberto Duca,

Giacomo Ricci e nascono a Perugia nel 2015, anno nel quale iniziano a registrare il loro primo EP

nel Fuori Produzioni, una realtà alle porte di Perugia diventata una ‘seconda casa’ per la band e

attuale sala prove/studio di registrazione. L’EP uscito nel novembre dello stesso anno riscuote il

giusto successo di critica e pubblico portandoli, da marzo 2016, a suonare in giro per l’Italia e in

finale ad Arezzo Wave Umbria 2016. Dopo tre anni fuori dalle scene per la scrittura del disco nel

dicembre 2019 esce “Soffocare” il primo singolo che anticipa il loro primo album. Sempre nello

stesso anno, al Rock Contest di Controradio, si aggiudicano il premio SIAE per la migliore

composizione con il brano “Scappare sempre”, uscito poi l’8 gennaio come secondo singolo. Il 17

gennaio 2020 esce “Niente di speciale”, il loro disco d’esordio, co-prodotto dalla stessa band

insieme a Jacopo Gigliotti e distribuito da Libellula/Believe. Il 6 maggio 2022 esce “Anche questa è

insicurezza”, il 30 settembre è la volta di “Neanche un’ora sveglio”, due nuovi singoli che anticipano

l’uscita di “Canzoni da odiare”, il secondo disco della band.

I Quercia nascono per divertimento e necessità ad Iglesias, a 60 km da Cagliari, all’inizio del 2016.

Il 7 settembre dello stesso anno la band pubblica timidamente su Bandcamp e YouTube l’ep

autoprodotto ‘Non è vero che non ho più l’età’, che pochi mesi dopo viene distribuito dalla label

indipendente italiana V4V sulle restanti piattaforme di streaming musicale. Il 20 febbraio 2019 la

band pubblica in via indipendente il suo primo LP, anch’esso autoprodotto, intitolato ‘Di tutte le cose

che abbiamo perso e perderemo’. Il 26 novembre 2023, a quasi quattro anni dall’ultima release, la

band pubblica il suo secondo LP, autoprodotto e indipendente, dal titolo ‘Dove si muore davvero’.

LaManoDestra nasce a Cagliari nel 2016 quando Mauro Frau (batterista per WhiuWhiu!!, La

Pioggia, Herbert Stencil) decide di fondare un progetto parallelo in cui sfogare le sue pulsioni

musicali, con composizioni che spaziano dall’Indietronica al punk. Nel 2020, con Giuseppe Aledda

alla produzione, in occasione del primo concerto registra al Jester Club di Cagliari il primo Ep

intitolato “Il primo Live Ep”. Sempre nello stesso anno per Le Officine escono quattro singoli:

“Amor”,”Cannoni sui fiori”, ”Testo” e “Uomo umile”. Nel 2023 registra un nuovo lavoro che vedrà alla

produzione ancora una volta Giuseppe Aledda. Il 2024 vedrà l’uscita del nuovo omonimo Ep de

LaManoDestra e porterà la firma di CanzoniGiuste : i 7 brani all’interno affrontano un breve viaggio

introspettivo tra riflessioni, ricordi e rinascite.

CKM

Per qualsiasi info relativa al concerto:

[email protected]

Cool Kids Music

FB: https://www.facebook.com/CoolKidsMusicSardinia

IG: https://www.instagram.com/_cool.kids.music_