Bull Brigade: esce il singolo “Quaranta” che anticipa il nuovo album.

Quindici anni di carriera non sono una traguardo da poco, soprattutto se trascorsi sui palchi intrisi di sangue, sudore e lacrime. La storia dei Bull Brigade è quella di un gruppo che trova nel concerto dal vivo il suo momento di catarsi e questi anni di genuina e onesta passione hanno portato il gruppo torinese a forgiare il proprio nome e la propria credibilità, non solo in ambiti propriamente punk, ma a tutto tondo.



Ascolta il Singolo: https://youtu.be/tpZ7bEq7AZU



Per celebrare questo traguardo i Bull Brigade hanno annunciato l’uscita di un nuovo album, “Il Fuoco Non si è Spento”, in arrivo nei prossimi mesi. La notizia è stata diffusa sull’onda della pubblicazione di “Quaranta”, il primo singolo che anticipa il nuovo full length, che vede come illustrissimo ospite Roddy Moreno, frontman della band britannica The Oppressed, personaggio fondamentale nelle sottoculture punk.



I Bull Brigade commentano così il singolo:

“Quaranta è la fotografia critica della vita di un quarantenne che continua a vivere come se avesse ancora 20 anni: sogni, incertezze, paure, errori, il frenetico “tutto da fare” e quell’eterna voglia di andare via. Punk significa che non è finita.

La canzone è stata scritta da Eugenio in un momento particolarmente difficile e complesso della sua vita.”



I cinque di Torino, l’abbiamo detto, hanno un rapporto viscerale con la musica live, cosa che è mancata in maniera sensibile in questo ultimo anno e mezzo.

Pertanto hanno deciso di accompagnare all’uscita del singolo una serie di date estive, in formato acustico, per ripercorrere la vita del gruppo nei suoi brani più significativi e che li porterà a scaldare i motori in vista dell’uscita del disco, che verrà sospinta da concerti e tour in cui cantare a squarciagola i nuovi pezzi, così come quelli, ormai divenuti dei classici, di questi tre lustri di attività.



Le date dal vivo di questa estate:

2 luglio – Mu Club, Parma

3 luglio – Scalo Playground, Roma

9 luglio – Spazio 211, Torino

10 luglio – Campetto Occupato, Giulianova (TE)

17 luglio – Bocciodromo, Vicenza

23 luglio – XO Music, Magenta (MI)

24 luglio – Juze, Naturno (BZ)

