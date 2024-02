Comeback Kid e Bane: due date in Italia!

Due pietre miliari dell’hardcore stanno per colpirci con la violenza di un asteroide. Hellfire Booking Agency annuncia Comeback Kid e Bane!

Hardcore punk canadese dal colletto blu, i Comeback Kid sono una miccia accesa sopra una montagna di dinamite. Pressanti, iper-sonici, pepe sulle gengive e dito puntato contro ogni punto marcio del sistema, i Comeback Kid irrompono con devastazione incontrollabile e pugno di ferro nelle classifiche Billboard quanto nei festival più rinomati del globo da più di vent’anni, spingendo la propria etica socio-politica e compositiva oltre il limite della sopportazione e uscendone come portavoce incontenibile di un intero genere, oltre che come colosso live inconcepibilmente distruttivo.

Nato come side project dei Converge e tramutatosi in uno dei gruppi più iconici dell’hardcore americano e globale, i Bane sono un pezzo di storia che mosha, fa two-step e difende i propri valori a spada tratta. Nel mirino di Equal Vision fin dal ’99, i Bane han completamente sovvertito la scena HXC, attirando nell’occhio del ciclone l’attenzione di realtà di culto dal calibro di Furnace Fest e Hellfest e lasciando un’impronta smisurata sullo stile compositivo del genere negli anni a venire. Integrità prima di ogni altra cosa, politici, socialmente impegnati ed emotivamente acuti, il pièce de resistance dei Bane è indubbiamente «Give Blood,» un rito di iniziazione all’hardcore per generazioni vecchie e nuove che ancora oggi fa tremare i muri di ogni appassionat* del genere.