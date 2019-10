Irritate People presenta: IRRITATE FEST!

I nostri cari amici di Irritate People stanno preparando una grande festa per il 9 novembre, infatti sul palco del birrificio Railroad (Seregno, via Montello 41) si alterneranno grandissimi gruppi della nostra scena: si inizia presto col punk rock karaoke acoustic set offerto da Freddy (Leeches) e Lollo Ramone, dopo di loro The Slurmies, The Enthused ed i grandissimi Impossibili che probabilmente suoneranno tutto quel capolavoro che rimane IMPOSSIMANIA! Venite presto che si inizia (a bere ed a suonare) presto! Free entry!