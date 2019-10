MIDDLE FINGER: Soli Contro Tutti

Questo disco è uscito mezza vita fa, ce l’ho da altrettanto tempo e per un motivo o per l’altro non sono mai riuscito ad approfondire la cosa, fino a qualche settimana fa, in occasione del “1969-2019 – 50 anni di odiati e fieri”, quando ho potuto vedere i Middle Finger per la prima volta dal vivo.

Dunque il quartetto piemontese propone uno street punk molto tirato ed aggressivo, rabbioso dalla prima all’ultima nota, zero virtuosismi, zero fronzoli, qualche semplice assolo a creare le atmosfere giuste e voce rude e graffiante, accompagnata da una sezione ritmica inflessibile ed incessante; come nella migliore tradizione street-punk i testi sono molto crudi e diretti, e parlano principalmente di ciò che succede intorno a loro, con particolare attenzione sulla vita di provincia, concetto ripreso più volte sotto diversi aspetti, situazioni che solo noi provinciali sappiamo cosa significhi viverla tutti i giorni, ma che grazie a piccole-grandi realtà come ad esempio Last One To Die diventa più bella, tra l’altro splendido pezzo in duetto con Dario – Il Complesso, la fratellanza che trasuda sto pezzo è emozionante. Spari a raffica contro la noia ed il grigiore ma anche contro i geni del male della scena che pagano per suonare, e l’invito a pensare con la propria testa e ad essere se stessi, concetti chiari e ben scanditi, senza filtri…”noi non chiediamo permesso, negli occhi il disprezzo, senti la notte che avanza, ma il tempo non ci affonderà”…

tracklist:

01. travolti da quest’onda

02. cemento armato

03. pay to play

04. soli contro tutti

05. io non ci sto

06. Last One To Die (feat. Dario – Il Complesso)

07. no compromise

08. lontano

09. l’Italia è piena

10. provincia infame

11. brucia la notte

12. questo siamo noi