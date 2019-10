“Evviva Manifesto” il nuovo album dei MINNIE’S

A distanza di 3 anni da loro ultimo lavoro “Lettere Scambiate”, sono pronti a tornare sulla grande scena i Minnie’s.

“Evviva Manifesto” è così che si chiama il nuovo album che uscirà il 22 novembre 2019 per La Valigetta, nel frattempo la band milanese del quartiere di Porta Romana ha rilasciato due singoli, “Cicale” uscito non più di un mese fa, che ha dato lo slancio alla band di ripartire seppur a piccoli passi e “Che segreti hai”, brano che svela la nuova dimensione non discostandosi troppo dalla loro lunga carriera musicale.

Qui sotto trovate il video di “Che segreti hai” girato nella loro Milano, in zona Giambellino/Lorenteggio, La regia è stata affidata a Maki Gherzi, già al lavoro con artisti come Jovanotti e Subsonica.

“Cicale” il primo singolo: