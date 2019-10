La mitica punk band britannica The Damned ha rilasciato in streaming una nuova canzone “Black is the Night”. A quanto pare, la nuova song farà parte di un’antologia che verrà pubblicata in un secondo momento.

In entrambi i casi è sempre fantastico ascoltare qualcosa di nuovo dei The Damned, quindi dai un’occhiata qui sotto.

Questa è il loro primo nuovo lavoro da quando è uscito “Evil Spirits” nel 2018.