SLAM PUNK #1 (Melzo, 09/09/23)

“Magari” siamo autoreferenziali, ma lasciateci dire che la prima edizione dello Slam Punk, dopo la fortunata edizione #0 ovviamente, è stata un completo successo! È andato tutto per il verso giusto, tutte le caviglie sono tornate a casa sane e salve, tutte le band hanno spaccato, e ciò che più conta: pare che tutti si sono divertiti.

La festa inizia di mattina con gli amici dello Spazio MeM che ci danno un grossa mano nell’allestire l’area, montiamo i gazebo, mangiamo brioches, montiamo le retine metalliche che fanno tanto Bronx, cerchiamo di tenere a bada l’ansia ed alla spicciolata arrivano musicisti ed atleti, arrivano le distro e le buonissime birre del Railroad, le iscrizioni al torneo di basket sono state tantissime, ben oltre le aspettative, tanto che la squadra ufficiale di Punkadeka, la gloriosa Punkadecchio, lascia il campetto per trasferirsi in regia ed al bancone, tantissimi anche curiosi ed appassionati di musiche distorte e palle a spicchi, e finalmente, dopo l’ottimo pranzetto offerto dalla mamma di Amanda, si comincia a far rimbalzare palloni per il riscaldamento!

Inizia il torneo e come da programma le band attaccano a pestare punk rock, senza tirarcela troppo abbiamo scelto dei gruppi davvero buoni e ben contestualizzati, che hanno capito alla perfezione la situa ed hanno regalato ai presenti un live divertente e professionale, al quale è mancata giusto un po’ di vicinanza da parte del pubblico, che è stato comunque presente e canterino; facciamo i complimenti a partire dal potente hardcore dei Leach, alla (per me) sorpresa dei melodicissimi Lilians, gli Slang Poor Kids ero stra curioso di vederli e devo dire che le voci che girano sono vere: sono una bomba! I Coconut Planters si confermano ottimi dal vivo, come sul bel disco che abbiamo recensito da poco, ed il buon Massilanciasassi non ha certo bisogno delle mie sviolinate, io e mia figlia restiamo sempre inebetiti di fronte al cantautore comasco…sulle due metà campo nel frattempo si è visto un gran bello spettacolo, tutte le squadre sono state corrette senza mai un momento di tensione, rispettando le poche regole dello Slam Punk e deliziandoci con dei momenti di buona pallacanestro; il torneo di Street Fighters degli amici di Irritate People poi è stato un valore aggiunto anche quest’anno, il classico videogame simbolo degli anni ’90 ha attirato dei vecchiacci come il sottoscritto, ma anche tanti giovanotti, il problema è che potete conoscere tutte le mosse ed i trucchi che volete, ma se vi trovate di fronte quel demonio di mia figlia potete solo sperare di perdere senza il “perfect”.

Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza i motori principali di questo festival, ovvero Amanda e Mau, ma anche e soprattutto al resto della redazione, con menzione particolare per Sofia che ha disegnato le splendide magliette celebrative che indossate, ed ha anche aperto le danze con la sua band, i Leach, ed un sentito grazie ai nostri infallibili sponsor Flamingo Records, Wild Honey Records, Railroad Brewing, Gotama Studio, Ristorante Granozero, Epidemic Records, Devarishi Records ed il comune di Melzo.

E lo Sblender…lo Sblender è una figata assoluta! È la prima volta che ci vado ed è stato tutto splendido, il Mulino Bruciato è un posto da paura, peccato che ci sono arrivato brutto forte perché la mia automobile ha deciso di abbandonarmi proprio davanti al campetto, ed avevo un attimo il pensiero di tornare alla base a 70 km da Melzo, sto sbatti mi ha fatto pure dimenticare il flash, così le foto oltre che essere poche sono anche pessime, quelle che sono riuscito a salvare insomma…sul palco gruppi enormi come i mitici Ammonoids, i nuovi eroi dell’horror punk L’Esperimento del Dottor K, che si sono dati da fare parecchio anche sul campo da basket, la piacevole sorpresa Cheap Date e gli immensi Menagramo, che concludono stasera il loro lunghissimo tour. Live report che non rende per nulla onore a ciò che è stata questa giornata, fatta di sport, tanta musica, altrettante birrette e Amicizia, quella con la A grande; di nuovo un sentitissimo grazie a tutti quelli che ci hanno dato una mano a realizzare questa folle, ma ormai non più tanto folle idea, e soprattutto a voi che avete partecipato o che siete passati anche solo per una birra, ci ha fatto davvero piacere. Ci vediamo l’anno prossimo!