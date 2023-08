ATARASSIA GRÖP, POTAGE E MASSILANCIASASSI al Joshua Blues (Como, 8 luglio 2023)

È stato talmente figo che a momenti mi dimentico di pubblicarlo, non scherzo ho finito di sistemare le foto almeno due settimane fa, ne ho pubblicata qualcuna e me la sono tirata abbestia con mia figlia che s’è persa sta serata pazzesca perché era in vacanza da mia sorella, e lei adora gli Atarassia Gröp, ma siccome non ve ne frega un cazzo delle mie vicissitudini vediamo com’è andata.

Come detto io e mia moglie siamo in modalità fidanzatini, quindi dalla bassa prendiamo ed andiamo verso la Svizzera, al Joshua non ci sono mai stato ed ho faticato un po’ per trovarlo, ma ragazzi che posto…

Il concerto è stato allestito fuori e c’è già un sacco di gente, l’interno del locale è da paura, foto e cimeli inestimabili, il Ruvido mi fa vedere un paio di chicche intanto che prendo una birra e mi sono ripromesso di tornare in sta mecca del punk rock (ma non solo) in inverno, per vedere un concerto su quel palchetto di legno; fuori l’atmosfera è da festa del paese, si stanno divertendo tutti e come sempre passo il 90% del mio tempo a chiacchierare, che è la cosa che preferisco, prendo una delle ultimissime magliette del “brace sotto cenere tour” dal buon Cecio e si inizia a ballare con Massilanciasassi!

Ora, se non conoscete il personaggio vi consiglio caldamente un ascolto dal vivo (ad esempio il 9 settembre suonerà allo Slam Punk, ma non sto facendo auto-marchetta eh), Massi è una di quelle persone che ti fanno stare bene solo a guardarlo cantare, è una fortuna conoscerlo ed un piacere per le orecchie ascoltarlo. Subito dopo di lui ci sono i Potage, li conosco solo di fama perché li sento nominare spesso dagli Atarassia Gröp, il primo gruppo punk di Como mi pare, quindi mi metto li con carta e penna a prendere appunti perché ragazzi la storia va studiata, e cazzi che belli i Potage, cantano quasi tutti e sono contento di vedere sto giovane punk rocker quasi pensionato con le All Star ed i capelli bianchi tutti in piedi che scorre tutti i pezzi della sua carriera.

Per prendere una birra si fa fatica tanta è la calca, nel mucchio che si sta formando davanti vedo un sacco di facce amiche, c’è pure la Zia da Pavia con tutta la famiglia, che s’è fatto una vascata non indifferente per venire fino a qui, pochi cambi di palco ed iniziano i paladini del combat burdél con “un’altra domenica, così de bbotto, il palco è formato da dei semplici tappeti, i figli ed i nipoti sono stati messi nel posto meno sicuro di tutta Como, ovvero tra Robi e la batteria, (spoiler: si divertiranno come i pazzi tutta sera) e tra fumogeni, body surfing e svariate birre ecco il miglior concerto degli Atarassia Gröp che ho mai visto, giocano in casa, è vero, ma vuoi per il clima di festa tra amici che s’è creato, vuoi per il posto superlativo e le ottime birrette, sto concerto è stato assolutamente magico, ho sgamato anche diverse volte mia moglie a cantare a squarciagola. E poi nel finale la sorpresa: non so se avete notato ad alcuni concerti che verso la fine un rompicoglioni attaccava “dammi una mano”, e siccome siete dei segaioli e la conoscete tutti a memoria gli andavate dietro, ecco quel rompicoglioni spesso ero io, e stasera dopo anni me l’hanno fatta, ho perso la voce e la dignità, come sempre, ma ne è valsa come sempre la pena. Il tour per i 30 anni degli Atarassia Gröp sta per concludersi, lo sto scrivendo con un po’ di tristezza perché per me, come per tantissimi, i comaschi hanno segnato la mia adolescenza, e come dei fratelli maggiori mi spiegavano cose che a scuola non ti insegnano.

Mi porto a casa la scaletta per mia figlia e le note di “dammi una mano”, salutiamo tutti e ce ne torniamo nella bassa felici e contenti.