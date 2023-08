Jaguero finalmente in vinile: partiti i preorder!

I vicentini Jaguero hanno da poco pubblicato un nuovo potentissimo singolo, intitolato “New Love”, title track di un nuovo EP in uscita a brevissimo, dandoci un assaggio di un sound in costante evoluzione e mai fermo.

La grande novità annunciata da Epidemic Records è finalmente l’uscita in formato vinile di “Jaguero”, un self titled che includerà l’EP di debutto “Worst Weekend Ever” e il nuovo “New Love”.

Sono da poco partiti i preorder per aggiudicarsi una copia di questa curatissima edizione limitata in vinile. Il disco uscirà infatti in sole 300 copie su supporto colorato (arancione marbled) e conterrà un download code.

Il preorder può essere effettuato sul sito di Epidemic Records: https://www.epidemicrecords.net/store/20-preorder

Sono disponibili quattro diversi bundle con il disco da solo oppure con il disco accompagnato da merch Epidemic Records.

I Jaguero commentano:

“Ad ogni live, sempre la solita domanda: “Oh ma avete vinili?”. Finalmente ora possiamo rispondere di sì grazie a Epidemic Records (la nostra etichetta) e Vinylcore (l’azienda che si è occupata della stampa), con cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi per avere delle copie fisiche della nostra musica. Conterrà il nostro EP di debutto e il nuovo EP “New Love”, del quale vi abbiamo già dato un assaggio.

Abbiamo voluto presentare questa nuova uscita con la title track come primo singolo, per dare un piccolo assaggio di quello che sarà l’EP. C’è altro che bolle in pentola, e chi lo sa, magari uscirà un altro singolo a breve. Prestate attenzione ai vari social e ascoltatevi New Love, che le sorprese non sono finite!”

ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO NEW LOVE:

“New Love” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali: https://lnkfi.re/JagueroNL-single

