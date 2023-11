Annunciata la sesta edizione del festival “Partirò per Bologna ” che si terrà Sabato 20 aprile 2024 all’Estragon di Bologna

Parteciperanno la Banda Bassotti, gli Zona Popolare con ospite il grande Rude84, Bunna degli Africa Unite, Montelupo, The Magnetics, The Gang, i Dalton, the Uppertones, i BlueBeaters, la Brigada Flores Magon