Il successo di fallire degli Örök

Oggi, (17 novembre) esce “il successo del fallire”, l’ultimo brano della band Lacustre.

Il pezzo, con sonorità tipicamente “Skate Punk anni 90”, vuole farci riflettere su come il concetto di “fallimento” sia piuttosto relativo e di come il “successo” spesso si possa ottenere soltanto attraverso numerosi tentativi andati male, purché si abbia sempre la forza di rialzarsi e ripartire.

Non a caso l’artwork del singolo, realizzato come sempre dall’artista Max Brain, raffigura Eddie The Eagle, l’atleta olimpico di Ski Jump famoso per la sua particolare storia di “successo”.

Il Videoclip del brano è stato realizzato da Giovanni Freri, con il prezioso contributo del filmmaker Silvio Ottonello che ha fornito i contenuti di skateboarding.

Le registrazioni del pezzo sono state curate da Manuel Arreghini di NoctuaHole ed il pezzo è disponibile su Spotify e tute le principali piattaforme digitali.