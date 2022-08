I Martha tornano con un nuovo disco in studio. La band di Durham è molto sottovalutata, perché è troppo indie per i punk, troppo punk per gli indie e troppo ironica e ruvida per essere catalogata post-punk. Non si sa mai cosa aspettarsi dai Martha, tanto che l’ultimo disco lo conclusero con una ballata indie pop. C’è un nuovo estratto, per l’album che uscirà il 28 Ottobre e che si chiamerà “Please Don’t Take Me Back”.