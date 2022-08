IL PORCILE: S/T

Esordio per Il Porcile, hardcore band di Lucca (Spaccio Dischi). Avrei voluto aspettare l’uscita della musicassetta prima di parlarvene, ma visto che ancora non è prevista una data di uscita, sono venuto meno al mio personalissimo comandamento e ve ne parlo basandomi sull’ascolto digitale.

Il quartetto, formato da membri di Nido di Vespe, Sinners Squad, New Real Disaster e Tondino Boi!s, esordisce con u s/t formato da 8 tracce punk hardcore di qualità altissima.

Prendete le distorsioni di chitarra tipiche del NYHC e aggiungete un cantato in italiano di stampo hardcore anni ’80: ecco Il Porcile. Quello che colpisce, oltre le innegabili capacità dei quattro musicisti, è il cantato introspettivo e rasente al nichilismo di Apo (frontman dei Nido di Vespe), capace di scrivere pezzi come l’iniziale Tutto il mio odio, nel quale la rabbia delle liriche si amalgama alla perfezione con la potenza delle chitarre e la precisione del basso.

I fili conduttori di questo s/t sono la rabbia e la disillusione che viviamo quotidianamente, manifesto dell’irrequietezza sono sicuramente La nostra parte più bella e la successiva Risvegli tremendi (“sono stato notte per giorni” rende l’idea). In mezzo a tutto questo hardcore, alla fine del disco, c’è spazio anche per un po’ di melodia con X, traccia che non stonerebbe in “Lo Spirito Continua” dei sempre amati Negazione.

Consiglio vivamente il debutto de Il Porcile, sperando di poter avere tra le mani il prima possibile il formato fisico di questa chicca del punk nostrano.

Tracklist:

Tutto il mio odio

Non sei più te

Passi spenti

La nostra parte più bella

Risvegli tremendi

Libertà e intransigenza

L’importanza del vuoto

X