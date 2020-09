Atropina Clan nuovo singolo e nuovo video

F.M.S e Scatti Vorticosi records hanno cacciato fuori il nuovo singolo degli Atropina Clan dal titolo “Supereroe (un amore in erba)“. In questa song il gruppo mette momentaneamente da parte le tematiche impegnate che li caratterizza per portarci verso quello che loro amano definire “un punkettino anni 90 dove si parla d’amore, adolescenza e mariuana”. La descrizione calza perfettamente, infatti si tratta di una di quelle canzoni che avremmo voluto ascoltare e ballare “quando fu” e che oggi può trovare spazio data la sempre più diffusa rivalutazione di quelle sonorità (chi ha detto revival?).

Per quanto riguarda il feat gli avezzi al mondo dei buskers riconosceranno nell’ospite Alp King (rapper, beatboxer, loop performer) artista di strada di fama nazionale.

Insieme alla song è stato rilasciato un video animato dal fumettista valsusino Stefano Werne, opera che dissipa eventuali dubbi sui temi portanti del pezzo.

