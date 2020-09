LINEA: Il 16 ottobre esce “Fuori Mercato”

Come qualcuno forse saprà, i Linea per me sono in cima solitaria su tutti, li ascolto non da una vita, ma da abbastanza e conosco a memoria praticamente tutti testi, qualche tempo fa hanno annunciato un lavoro per i 30 anni di attività supportato da una campagna di crowdfunding, ebbene siamo all’epilogo, dal 16 ottobre sarà disponibile in download “FUORI MERCATO”, un disco che ripercorrerà la carriera della band con brani rivisitati e qualche chicca, inutile dire che non sto nella pelle, ecco il comunicato della nostra amica Marta Scaccabarozzi e la copertina del disco:





Da venerdì 16 ottobre sarà disponibile in digital download, sulle piattaforme streaming, in CD e in vinile “Fuori mercato” (Ammonia Records), il nuovo disco dei Linea, la storica combat rock band nata a Milano. Il lavoro ripercorre i trent’anni di attività della formazione attraverso tredici brani di repertorio, alcuni dei quali mai pubblicati prima, completamente rivisitati ed attualizzati, e un inedito. Un viaggio temporale che inizia ideologicamente nel 1989, anno di fondazione del gruppo / collettivo, per arrivare ai giorni nostri. “Fuori mercato” rappresenta una svolta per i Linea: il sound, profondamente evoluto, permette ai Linea di percorrere nuovi e più ampi territori, collocando il lavoro oltre la nicchia combat rock e punk, con respiri new wave, anni ’80 e indie rock, vicini ai gusti dell’attuale pubblico. Un naturale passaggio nato dal desiderio di voler valorizzare le canzoni in quanto tali e dalla necessità di percorrere nuove modalità espressive.



Ecco la tracklist di “Fuori mercato”:

Nuovo rosso

Terra libera

Fuori mercato

Push

Campesinos

The correct use of religion

Corto Maltese

Ritorno

Palomar

L’ultimo dei re

Frontiera

Pensavo con te

Tienanmen

Rumore (inedito)



«”Fuori mercato” rappresenta in pieno ciò che siamo nel 2020, ciò che volevamo fare e ciò che ci sentivamo di fare, nessun altro disco sarebbe stato possibile – Raccontano i Linea –In fin dei conti è anche un bel regalo che ci facciamo, fieri del nostro percorso fuori da qualsiasi scena e omologazione. Fuori mercato lo siamo sempre stati, determinati a seguire solo ed esclusivamente il nostro istinto senza mai cercare vie di comodo. Ciò che qualcuno ha identificato come un limite è per noi un pregio: siamo sempre stati interessati alla musica più che alle etichette dettate dalla moda. Fieramente eterogenei. Fuori mercato sempre e comunque, con l’orgoglio di restarci ancora.»



Tutti i brani di “Fuori mercato” sono di Mauro Zaccuri / Gianmarco Pirro eccetto “L’ultimo dei re” di Gianmarco Pirro, “Rumore” di Silvio Calesini, “Frontiera” di Mauro Zaccuri / Gianmarco Pirro / Davide Calesini. Il disco è stato registrato, mixato e masterizzato da Davide Lasala e Andrea Fognini all’Edac Studio di Fino Mornasco (CO) tra febbraio e giugno 2020.



Hanno suonato: I Linea – Gianmarco “Gimmy” Pirro: voce, cori, chitarre elettriche e acustiche, tastiere, programmazione; Federico “Brat” Bratovich: voce, cori, chitarre elettriche e acustiche, tastiere; Silvio Calesini: basso; Massimo Longhi: batteria e percussioni. Con la partecipazione di: Davide “Prais” Calesini, rap in “Frontiera”; Filippo Andreani, voce in “Pensavo con te”; Davide Lasala, additionals.

Un po di storia:



I Linea possono essere definiti un collettivo di musicisti, idealisti, amici, appassionati organizzatori di eventi, il cui nucleo nasce nel 1989 nella periferia sud di Milano, a San Giuliano Milanese. Da subito la band trae ispirazione dalla new wave e dal punk di matrice anglosassone vedendo nei Clash il loro “faro illuminante”, sia per la miscela estremamente eterogenea di generi musicali che per i contenuti sociali presenti nei loro testi. Dopo anni di demotape, concerti e compilation, nel gennaio 2000 esce il primo album “In Cammino” del quale fanno parte alcuni brani che segneranno in modo indelebile il percorso sonoro e concettuale della band (“Corto Maltese”, “Non ha senso”, “Palomar”, “In Cammino”). Il disco è stato dedicato a Paolo Cavallotti, bassista e co-fondatore della band, scomparso pochi mesi prima che la band stessa entrasse in studio. La prima metà degli anni 2000 vede il notevole intensificarsi dell’attività live, cosa che li porterà a condividere il palco con numerose band e veri e propri mostri sacri del genere (i Gang dei fratelli Severini e Billy Bragg su tutti). Sull’onda di questa vitalità emozionale e creativa, nel novembre del 2004 viene pubblicato il nuovo disco “Frontiera” su Casbah Records, etichetta creata per l’occasione in perfetto stile DIY. Il nuovo lavoro, ottimamente recensito, consolida ed impreziosisce la matrice combat-rock della band grazie ad alcuni brani che diventeranno veri e propri classici e che saranno una presenza costante nelle scalette dei tanti live che tra 2005 e il 2008 vedranno i Linea condividere il palco con gruppi quali Banda Bassotti, The Movement, Stiff Little Fingers, Gang, Los Fastidios, Stab, Crooks, Rappresaglia e tanti altri. Significative le partecipazioni alle edizioni del Tributo Italiano a Joe Strummer, al Festival Punkadeka al M.E.I. di Faenza, al Festival Antirazzista di Filottrano e allo Strummercamp di Manchester. A Marzo 2008 i Linea pubblicano il terzo album “Terra Libera” su etichetta Business Low Cost Company: 12 brani di spiccata personalità, una miscela di ska,reggae, punk e rock supportata da testi maturi ed incisivi. Le critiche sono ottime, diversi brani trovano subito il riconoscimento del pubblico: lo ska di denuncia di “Cani Neri”, il punk rabbioso di “Luce sul Cantiere”, il tributo reggae ai soundsystem giamaicani di “Info@reggaesoundsystem” e il rock combattente di “Terra Libera” ben rappresentano un album davvero importante per la band. Nel novembre 2008, durante il Meeting delle Etichette Indipendenti, Punkadeka assegna ai Linea il riconoscimento per l’impegno sociale. Il 2009 inizia all’insegna di un tour invernale al sud Italia e di un significativo concerto al Cavern Club di Liverpool di spalla ai Los Mondo Bongo, super combo del quale tra gli altri fanno parte Mike Peters degli Alarm e gli ex Mescaleros Pablo Cook e Smiley. Dopo alcuni cambi di formazione, nel 2012 viene pubblicato il quarto album della band, “Revoluzionado” su etichetta One Step Records, un disco diretto e di grande impatto che vede la partecipazione di Kento, uno dei migliori rapper della scena underground e di Roddy Moreno degli Oppressed. I successivi concerti segneranno una virata verso sonorità più dure. Dopo una intensa attività live e anni passati senza mai fermarsi, i Linea decidono di prendersi una pausa dalla loro attività principale e tra il 2014 e il 2019 collaborano con il cantautore Filippo Andreani (Atarassia Grop) con il quale registrano due album “La prima volta” e “Il secondo tempo” e gli fanno da backing band durante i concerti. Questa esperienza porterà la band a ridefinire il proprio sound e a guardare in modo diverso alla produzione musicale. Nel 2019, per festeggiare i 30 anni di attività, i Linea decidono di iniziare a lavorare a un nuovo disco e passano 6 mesi a definire nuovi arrangiamenti per una serie di canzoni del proprio repertorio, brani che sono rimasti ingiustamente in ombra. Il 2020 vedrà la pubblicazione di “Fuori mercato”album che chiude un capitolo durato 30 anni e apre una nuova era. Il disco sarà pubblicato da Ammonia Records su vinile e cd. La storica etichetta milanese, nel frattempo, ha ripubblicato in digitale l’intera discografia con l’aggiunta di versioni demo e live.

I Linea sono stati: Dendo Manganaro, Franco Cuccione, Mario Quarta, Paolo Cavallotti (1963 – 1999), Claudio Sitta, Mauro Zaccuri, Daniele Calesini, Roberto Larghi, Stefano “Cecio” Cecini, Fulvio “Devil” Pinto, Fabio “Pheb” Formenti.

LINE UP 2020: Gianmarco Pirro – Chitarra e voce, Federico Bratovich – Chitarra e voce, Silvio Calesini – Basso, Max Longhi – Batteria