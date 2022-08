BRIGADA FLORES MAGON! Il ritorno degli Immortali.

A distanza di quasi 15 anni dal loro ultimo lavoro “Tout Pour Tous” , uscito nel 2007 per Machete Records e Fire and Flames , i Brigada Flores Magon annunciano l’uscita di un nuovo disco che si preannuncia come uno dei più attesi per il prossimo inverno.

Prodotto da Machete Records il disco si intitolerà “Immortels” e vedrà la luce in formato digitale, lp e cd. La distribuzione in Italia sarà affidata a Motorcity Produzioni, rinnovando così il forte legame della band con la scena torinese.

La band street-punk di Parigi sarà in Italia venerdì 16 settembre per un concerto al Centro Sociale Baraonda di Segrate : da non perdere .