Demo di esordio per gli Örök

Debutto ufficiale per gli Örök, formazione Punk Rock annidata sulle sponde del Lago Maggiore.

La band è relativamente nuova ma composta da personaggi non proprio di primo pelo: tutti i componenti hanno infatti militato per anni in diversi progetti tra cui Delicious, Duckpond e Gospel.

Il progetto Örök (in dialetto Varesotto “allocco”) nasce per il puro piacere di suonare, senza troppe aspettative e senza prendersi troppo sul serio, sfruttando tutte le potenzialità che l’autoproduzione riesce oggi ad offrire: Dëmö infatti, il primo EP della band, è stato completamente registrato in casa.

3 brani che parlano di quotidianità, contaminando influenze tipiche del punk rock anni 90 a liriche ispirate ai classici della canzone italiana.

I pezzi della band sono ascoltabili su Spotify e sul loro profilo Bandcamp.

https://theorok.bandcamp.com/releases