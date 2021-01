Dalla Railroad records split tra The Fighettas e The Chierici

Nasce Railroad Records, l’etichetta discografica indipendente del birrificio Railroad Brewing Company di Seregno.

In un periodo di così grandi incertezze investire su una produzione musicale (e soprattutto punk rock) potrebbe sembrare una follia. Non è della stessa idea lo staff di Railroad Brewing Company che all’inizio di Ottobre, a poche settimane dell’attivazione del “coprifuoco Lombardo”, decide di produrre il secondo disco della band punk rock The Fighettas e il primo disco dei The Chierici. A dir la verità non si tratta di due ma di un unico disco, una sorta di “split”, in cui le due band si sfidano a colpi di super classici del proprio repertorio.

Il disco è quindi l’occasione migliore per presentare al grande pubblico The Chierici, con le loro personalissime interpretazioni di alcuni grandi classici del repertorio ecclesiastico e oratoriale ma è anche l’occasione per pubblicare 4 nuovi pezzi di The Fighettas.

https://www.facebook.com/thefighettas

https://www.facebook.com/railroadbrewing/