TIM ARMSTRONG: nuovo progetto NFT

Partiamo dal principio: cosa è un NFT? Per chi non lo sapesse (come il sottoscritto prima dell’uscita di questa news) NFT è un acronimo e sta per “Non Fungible Tokens“, dei token digitali nei quali gli artisti vendono la loro arte e gli acquirenti non comprano i diritti d’autore, ma il loro acquisto è autentico e non una copia.

Tra gli artisti che si stanno aprendo a questo mondo c’è il nostro Tim Armstrong che, tra un progetto musicale e l’altro (Rancid, Transplants, Tim Timebomb, The Armstrongs, produttore per Interrupters e Mighty Mighty Bosstones, videomaker, attore, Hellcat Records e chi più ne ha più ne metta…) ha annunciato la sua serie NFT “Skull Family”: come acquirenti potete acquistare autentici file digitali di dipinti usciti dalla mano e dalla mente del formidabile artista californiano.