RFC: “meno male che ci sei tu” in ricordo di Elisabetta Imelio

Gli RFC in occasione dell’uscita della compilation “Parlami per Sempre”, uscita in ricordo della compianta Elisabetta Imelio grazie agli amici di All You Need Is Punk, ci propongono questo bello e toccante video, cover dei Sick Tamburo in pieno RFC Style

Fuori il video ufficiale degli RFC della cover dei Sick Tamburo “Meno Male Che Ci Sei Tu”, cover realizzata in occasione della partecipazione alla Compilation “Parlami per Sempre” prodotta da All You Need Is Punk in memoria di Elisabetta Imelio (Sick Tamburo / Prozac+) Registrato e Missato alla Till Deaf Recordings da Leandro Ferraiuolo e Luigi Pastore. Regia e Montaggio: Affuso Cosimo Hanno Suonato: Leandro Ferraiuolo (Basso) Luigi Pastore (Chitarra) Michele Fortunato (Trombone)