COCKS: “Arena”

“Arena”, il nuovo Ep dei genovesi Cocks, è uscito poche settimane fa per Flamingo Records. Seguo i 4 punk rockers di Sanpierdarena dagli esordi e posso dire con certezza che di strada ne è stata fatta tanta, sotto tutti i punti di vista, da quello compositivo a quello del songwriting.

L’ep si forma di 5 pezzi di quel punk rock melodico e malinconico allo stesso tempo tipico di bands come Menzingers, Banner Pilot e compagnia bella.

Questa volta voglio cercare di dare meno riferimenti possibili per concentrarmi esclusivamente sulla band genovese, visto che, pur ispirandosi chiaramente ad un certo tipo di punk, riesce a mantenere una genuità encomiabile.

Si parte con The Secret, pezzo preferito dell’ ep dalle atmosfere quasi mistiche coi suoi cori riverberati e la sua melodia contagiosa e si continua con Alpha, pezzo più corto del lavoro ma non per questo meno efficace.

La seconda parte di “Arena” tira fuori il meglio di tutto ciò che i Cocks sono diventati: Full Speed Ahead vi rimarrà subito in testa col suo ritornello semplice ma di grande impatto, stesso discorso dicasi per la successiva Day By Day, dove la malinconia prende il sopravvento con le sue chitarre pulite e il suo breakdown iniziali e le sue linee vocali che quasi sfumano nell’insieme del pezzo, mentre la conclusiva Boomers Alert è un vero e proprio manifesto del sing along.

Disco da avere assolutamente nella vostra collezione e uno dei punti più alti che il punk rock italico ha raggiunto sino ad ora. Elogio di dovere anche agli amici di Flamingo Records, realtà che fa del punk rock un vero e proprio stile di vita e che DEVE essere supportata sempre e comunque.

Tracklist:

The Secret

Alpha

Full Speed Ahead

Day By Day

Boomers Alert