DESCENDENTS: nuovo ep in digitale

Apprendiamo dalla webzine Screaming Fastcore che i Descendents hanno hanno fatto uscire un nuovo Ep (al momento solo in digitale) contenente due pezzi e intitolato “Suffrage”, pezzi già conosciuti in quanto facenti parte del 7″ di Milo, ReBuke come pseudonimo, la cui uscita è attesa per il 18 Novembre prossimo via Fat Wreck Chords/Epitaph records.

Ascoltate i pezzi qui sotto.