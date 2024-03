Split in 7″ per due leggende del punk californiano e mondiale: Circle Jerks e Descendents.

Il 45 giri si intitola “ou Got Your Descendents In My Circle Jerks” ed è uscito in edizione limitatissima per Trust Records.

I Circle Jerks eseguono Kabuki Girl e Hope, mentre i Descendents suonano Beverly Hills, Red Tape e I Just Want Some Shank.