SUNSET RADIO: Fuori ora il nuovo singolo “Amsterdam”

Dopo il recente sold-out di sabato all’interno dell’evento PUNKZ! i SUNSET RADIO sono entusiasti di annunciare l’uscita di “Amsterdam”, nuovo singolo prodotto da Federico Ascari in collaborazione con Superbia Music Group. Il video girato nelle strade della capitale olandese è stato diretto da Edoardo Giuliani (Kunai studio). “‘Amsterdam’ è un brano che usa come da titolo la capitale olandese come metafora per descrivere una situazione frenetica, energica piena di emozioni, tentazioni e ambiguità. Parla di due persone dove una cerca di trascinare l’altra nell’avventura della città mentre l’altra sembra distratta, assente e non riesce a tenere il passo anche quando si cerca di coinvolgerla a pieno nell’avventura”.