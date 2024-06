Yotam Ben Horin e Flatnoise al Red Velvet

Nel Venerdi che anticipava il main event di Maggio con il doppio concerto finale dei Nofx a Milano, in quel di Cervia ci siam concessi al live intimo e melodico di Yotam Ben Horin (cantante degli Useless Id) in tour in Europa con il suo show acustico.

Yotam ormai qui di casa al Red Velvet Corazon ha deliziato i presenti con i pezzi più emozionanti estratti dai suoi principali lavori solista. Da “Back to the start” a “Santa Monica Pier”, da “Backyard” a “Boy with glasses” da “California Sounds” a “Young Forever” solo per citare alcuni dei singoli, la serata è stata arricchita da brevi racconti e diversi aneddoti che hanno accompagnato le canzoni, facendo immergere i presenti nel profondo delle canzoni. Non è mancato il ricordo all’amico Tony Sly e qualche cover tra cui “Diary” degli stessi Useless Id e “Linoleum” dei Nofx proprio in chiusura, augurando il meglio allo show del giorno successivo.

Ad accompagnare Yotam per l’occasione i Flatnoise: trio acustico Veneto che ha aperto la serata con le canzoni contenute nell’album “A long Journey” uscito a gennaio di quest’anno. I pezzi che si rifanno tantissimo sul cantautorato americano proposto da artisti come Yotam e Joey Cape, si fa più ricco per i cori di Giulio che al basso e Fabio alla chitarra accompagnano Davide (chitarra e leader voice). L’affiatamento e l’armonia tra i tre componenti strappa senza difficoltà gli applausi dei presenti e l’approvazione di Yotam da dietro il suo banchetto di vinili e magliette.

Per l’occasione l’amica fotografa Elena Vandi ci ha passato in esclusiva alcuni dei suoi esclusivi scatti.