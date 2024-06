OPERATION IVY: ristampa in cassetta di “Energy”

Uno degli album più iconici di tutto lo ska punk, e in generale di tutto il punk rock, sta per essere ristampato: stiamo parlando di “Energy” degli Operation Ivy che, in occasione dei suoi 35 anni, sarà ristampato su cassetta in una versione riformattata (che include gli schizzi originali dei testi di Jesse Michaels).

Il tutto uscirà a breve per Hellcat Records.